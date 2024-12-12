Подмосковье возглавило экологический рейтинг регионов ЦФО

Подмосковье вошло в число лидеров экологического рейтинга регионов России, составленного Центром «Устойчивое развитие» МГРИ. Проект поддерживает Комитет Госдумы по экологии, а методика разработки рейтинга включала участие Российской академии естественных наук.
Эксперты оценивали мероприятия нацпроекта «Экология», достижения местных властей и мнение граждан о состоянии окружающей среды. Такой подход позволяет объективно оценить экологическое положение в каждом регионе.
В рейтинге Центрального федерального округа в число лидеров вошли Московская и Липецкая области. Они получили статус «отличников». В группу «хорошистов» вошли Москва, Владимирская, Костромская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. Замкнули тройку лидеров Тверская и Ярославская области.
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