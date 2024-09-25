Подмосковье восстановит школу № 40 в Левобережном районе Мариуполя

В Левобережном районе Мариуполя подмосковные строители восстанавливают здание школы № 40. Учебное заведение, построенное в 1936 году, сильно пострадало в результате боевых действий. От прямых попаданий снарядов и пожаров разрушены стены, кровля и межэтажные перекрытия.

Большую работу во восстановлению конструктивных элементов здания уже выполнили. Сейчас строители ремонтируют фасад и кровлю, проводят замену систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения. Ведутся работы по установке новых пластиковых окон и внутренней отделке мест общего пользования.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что ремонт таких значимых социальных объектов — это приоритетная задача. В обновленной школе смогут учиться 550 детей, и это еще один шаг на пути к возрождению Мариуполя.

Работы проходят под контролем специалистов «УТНКР».

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