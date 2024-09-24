Подмосковье восстановит еще один жилой дом в Макеевке в октябре

Капитальный ремонт поврежденных жилых домов продолжается в Макеевке. Силами Подмосковья еще одно здание будет готово принять жильцов к середине октября.

Один из жилых домов скоро будет готов к заселению. Подмосковные строители выполнили уже 70% работ: полностью возвели стропильную систему и обеспечили пароизоляцию здания. Сейчас крышу укрывают металлическими листами, монтируют новые окна. В ремонте задействованы 11 специалистов, завершение проекта ожидается к середине октября.

«Фонд капитального ремонта Московской области совместно с ППК „Единый заказчик“ ведут активную работу по восстановлению объектов в Макеевке. Мы стараемся в кратчайшие сроки возвращать жильцам комфортные условия для проживания», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Контроль за работами ведут эксперты «УТНКР».

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