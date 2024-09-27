Подмосковье восстановило здание МЧС в Мелитополе

Восстановление здания Главного управления МЧС России завершается в Мелитополе Запорожской области. Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области полностью обновили дом, заменив все инженерные системы, окна и двери.

Подмосковные строители восстановили конструктив здания, выполнили ремонт фасада, монтаж новых дверных блоков и окон. Заменили системы тепло-, водо- и электроснабжения, провели внутреннюю отделку помещений. Территорию вокруг благоустроили. Качество выполняемых работ контролируют эксперты строительного надзора УТНКР.

«Восстановление таких важных объектов, как здание Главного управления МЧС России в Мелитополе, — это вклад в укрепление инфраструктуры и обеспечение безопасности региона. Подрядные организации ведут работы под тщательным контролем со стороны надзорных органов, что обеспечивает высокое качество исполнения», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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