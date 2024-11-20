Подмосковье восстановило школу № 9 в Мариуполе

Масштабные восстановительные работы завершились в средней образовательной школе № 9 в Мариуполе. Фонд капитального ремонта Московской области обновил здание снаружи и внутри.

В школе отремонтировали фасад и кровлю, заменили окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений, обновили пищеблок и благоустроили территорию. Все инженерные системы заменили. Одну из стен здания украсили портретами и цитатами Юрия Гагарина, Петра I, Екатерины II и Михаила Кутузова.

Школа рассчитана на 700 учеников, которые смогут приступить к занятиям уже в конце этого года.

Фото: Министерство ЖКХ Московской области
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Фото: Министерство ЖКХ Московской области
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Фото: Министерство ЖКХ Московской области
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Фото: Министерство ЖКХ Московской области
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Фото: Министерство ЖКХ Московской области
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Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что ремонт школы № 9 в Мариуполе показал, как современные технологии и внимание к деталям могут преобразить образовательное учреждение. Дети смогут учиться в комфортных, безопасных и современных условиях.

Контроль за работами выполнили эксперты «Управления технического надзора капитального ремонта».

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