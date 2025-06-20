Подмосковье вошло в тройку самых привлекательных регионов для инвесторов

Александра Степанова
Фото: Александра Степанова/Пресс-служба губернатора Московской области

Московская область заняла третье место в рейтинге самых привлекательных регионов России для инвесторов, разделив его с Башкирией. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.

Первое место в рейтинге заняла Москва, вторую строчку разделили Татарстан и Нижегородская область.

На четвертом месте Тюменская и Сахалинская области, на пятом — Калужская, Смоленская и Челябинская области, Санкт-Петербург — на шестом.

Александра Степанова
Фото: Александра Степанова/Пресс-служба губернатора Московской области
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова/Пресс-служба губернатора Московской области
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова/Пресс-служба губернатора Московской области
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Также в десятке Крым, Краснодарский край, Воронежская область, Чечня, Липецкая область, Мордовия, Новгородская, Магаданская, Свердловская и Саратовская области.

В фокусе рейтинга — устранение административных барьеров, с которыми зачастую сталкивается бизнес. Методология рейтинга охватывает все стороны его ведения, косвенно или прямо зависящие от качества работы региональных инвестиционных команд.

Ранее Подмосковье и Калужская область возглавили рейтинг регионов для трудоустройства.

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