Подмосковье вошло в тройку самых привлекательных регионов для инвесторов

Московская область заняла третье место в рейтинге самых привлекательных регионов России для инвесторов, разделив его с Башкирией. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.

На четвертом месте Тюменская и Сахалинская области, на пятом — Калужская, Смоленская и Челябинская области, Санкт-Петербург — на шестом.

Первое место в рейтинге заняла Москва, вторую строчку разделили Татарстан и Нижегородская область.

Также в десятке Крым, Краснодарский край, Воронежская область, Чечня, Липецкая область, Мордовия, Новгородская, Магаданская, Свердловская и Саратовская области.

В фокусе рейтинга — устранение административных барьеров, с которыми зачастую сталкивается бизнес. Методология рейтинга охватывает все стороны его ведения, косвенно или прямо зависящие от качества работы региональных инвестиционных команд.

Ранее Подмосковье и Калужская область возглавили рейтинг регионов для трудоустройства.