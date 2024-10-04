Подмосковье вошло в тройку лидеров в федеральном этапе премии «Экспортер года — 2024»

Подмосковье заняло второе место в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортер года — 2024». Региональные производители завоевали пять призовых мест.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» победителем стало ООО «ТК „Мираторг“.

Компания занимается экспортом говядины, свинины, животных жиров, зерна и зерновых продуктов.

Наградят победителей на Международном экспортном форуме «Сделано в России» 14 октября в Москве.

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