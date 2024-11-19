Подмосковье вошло в топ участников всероссийской олимпиады студентов

Министерство культуры и туризма Московской области сообщило, что Подмосковье вошло в топ-20 регионов по числу участников олимпиады «Я — профессионал». В этом году на конкурс подали свыше 185 тысяч заявок, почти три тысячи из которых — от студентов вузов Подмосковья.

«Платформа „Россия — страна возможностей“ поддерживает талантливых россиян в их профессиональном и личностном развитии и создает социальные лифты для всех граждан. Жители Московской области регулярно присоединяются к нашим проектам, чтобы реализовать свой потенциал и стать еще ближе к мечте», — сообщил исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Проект предлагает участникам карьерные консультации, рекомендации по профессиональному развитию, экскурсии в ведущие российские компании, а также возможность стажировок и трудоустройства. В этом сезоне участники отборочного этапа получили доступ к карьерному порталу, который раньше был доступен только дипломантам финального этапа.

Отборочный этап проходит с 15 ноября по 1 декабря и позволяет студентам проверить свои знания, решая задачи, подготовленные представителями 33 лучших университетов. Для дипломантов предусмотрены льготы при поступлении и денежные премии для медалистов.

Напомним, олимпиада «Я — профессионал», запущенная в 2017 году, охватывает 71 предметную область и направлена на создание условий для профессионального и личностного развития студентов, а также на поддержку кадрового суверенитета России.