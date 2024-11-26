Подмосковье вошло в топ рейтинга социально ответственных девелоперов России

Обеспечение качественными школами, детскими садами, медучреждениями, культурными и спортивными объектами — важнейшая задача государства. По итогам 2023 года подмосковные застройщики вошли в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.

Аналитический центр «Эксперт» и одноименный журнал представили рейтинг социально ответственных застройщиков России, выделив компании, которые успешно синхронизируют жилье с социальными объектами. В их число вошли девелоперы из топ-50 по объему строительства жилья, оцененные по вводу социальных объектов в 2023 году. Среди них такие крупные компании, как «Самолет», «ПИК», «Гранель» и «Главстрой Регионы».

Например, «Главстрой Регионы» завершила строительство образовательного кластера в ЖК «Столичный» с тремя школами и шестью детсадами на три тысячи детей. Также девелопер возвел поликлинику на 670 посещений в смену и подстанцию скорой помощи. В ЖК «Героев» уже работает детсад на 250 мест, строятся школа и еще одно дошкольное образовательное учреждение.

Каждый объект «Главстрой Регионы» разрабатывает с учетом современных требований, чтобы создать оптимальные условия для жизни.