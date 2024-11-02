Подмосковье вошло в топ рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга национального проекта «Производительность труда» за 2023 год. На данный момент регион улучшил свои показатели: число участников программы достигло 280 компаний, а экономический эффект вырос более чем в два раза, превысив девять миллиардов рублей. Об этом сообщили в Мининвесте Московской области.

«На конец 2023 года в нацпроекте „Производительность труда“ участвовало порядка 230 компаний, а экономический эффект от реализации нацпроекта в Подмосковье достиг четырех миллиардов рублей. Эти показатели позволили Московской области войти в число лидеров рейтинга нацпроекта по итогам 2023 года», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что область сохранит свои позиции в топе и в следующем рейтинге. При составлении списка лидеров учитывались охват предприятий обучением сотрудников, объем льготного кредитования, дисциплина исполнения и кассовых операций региональных команд, а также информирование о значении проекта и запуск региональных мер поддержки.

Зиновьева добавила, что цель Подмосковья в рамках нацпроекта — ежегодное повышение производительности труда на 5% в средних и крупных несырьевых предприятиях области.