Подмосковье вошло в топ регионов России по заявкам на программу «ПредприниМАМА»

Более пяти тысяч женщин, желающих в ближайшее время запустить свой бизнес, стали участницами онлайн-трека «ПредприниМАМА». Подмосковье вошло в число лидеров по количеству поданных заявок, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новая программа по поддержке женского предпринимательства расширит возможности для успешного старта. Организатором трека выступает национальное агентство «Мой бизнес»» при поддержке Минэкономразвития России и программы «Мама-предприниматель».

Доступ к урокам у участниц сохранится до февраля, 5% из них уже успешно прошли обучение и получили сертификаты.

«Онлайн-формат позволяет женщинам проходить учебу в удобных, комфортных условиях. Это важно, так как, согласно статистике, больше всего в онлайн-треке принимают участие женщины, у которых двое детей. В топ регионов по количеству заявок входят Краснодарский край, Тюменская область, Москва и Московская область, Республика Бурятия», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Посмотреть уроки и изучить дополнительные материалы можно в любое удобное. Кроме этого, для женщин проведут дополнительные онлайн-встречи и вебинары с экспертами.