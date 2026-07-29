Подмосковье вошло в топ регионов по числу заявок на конкурс уличной культуры

Международный конкурс-премия уличной культуры и спорта «Кардо» президентской платформы «Россия — страна возможностей» установил новый рекорд. На онлайн-этап поступила 51 тысяча заявок от представителей 89 регионов России и 173 стран мира. Это атлеты, танцоры, художники, диджеи, дизайнеры, стремящиеся заявить о себе на мировом уровне и побороться за победу в гранд-финале.

Как отметила директор по коммуникациям платформы Ольга Добрина, самыми популярными направлениями стали хип-хоп, воркаут и рэп. Теперь конкурсантов ждет экспертный отбор, который определит финалистов, отправляющихся во Владивосток.

Наибольшую активность среди российских регионов проявили Санкт-Петербург, Подмосковье и Башкортостан. Среди зарубежных стран лидируют Колумбия, Уругвай и Никарагуа. Впервые к проекту присоединились представители Шри-Ланки, Исландии, Катара, Литвы, Руанды, Люксембурга, Камбоджи и Филиппин. Конкурс проходит по пяти форматам — «Премия», «Видеоконкурс», «Соревнования», «Общественные проекты» и «Дизайн уличной одежды» — охватывая 13 направлений: от BMX и скейтбординга до граффити и диджеинга.

В этом сезоне уже состоялись 17 региональных этапов в России и 15 национальных в других странах. Победители представят свои государства на гранд-финале во Владивостоке, который пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года. Там состоятся соревнования, защита проектов, мастер-классы, показы коллекций, граффити-джемы и церемония награждения. Призеров ждут денежные гранты, наставничество, сотрудничество с партнерами и новые карьерные возможности.

«Для многих участников поданная заявка — это только начало большого пути. Уже сегодня победители региональных и национальных этапов готовятся к встрече во Владивостоке, где вместе с финалистами онлайн-отбора будут представлять свои регионы, страны и направления уличной культуры», — подчеркнул руководитель общественной организации «ОФФБИТС ЮГ», организатор премии Петр Янченко.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и направлен на поддержку талантов уличной культуры по всему миру.