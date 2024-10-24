Подмосковье вошло в топ активных участников проекта «Знание»

Московская область вошла в число лидеров по числу участников образовательного проекта «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий», организованного Российским обществом «Знание». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

От региона в проекте участвовало свыше четырех тысяч человек. Это стало одним из лучших показателей наряду с Москвой, Ростовской, Владимирской, Самарской и Челябинской областями, а также Алтайским и Краснодарским краями.

Всего проект объединил более 170 тысяч участников из 89 регионов России. С июля этого года в рамках программы прошли лекции, мастер-классы и викторины, погружающие учащихся в историю великого торгового пути и его значение для российской государственности.

Также около четырех тысяч человек приняли участие во Всероссийской онлайн-викторине, где 487 команд из 77 регионов проверили свои знания по истории торговых путей IX–X веков.