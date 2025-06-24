Подмосковье вошло в топ-5 России по числу заявок на премию «Мы вместе»

Прием заявок на участие в пятом, юбилейном сезоне Международной премии «Мы вместе» продлили до 30 июня 2025 года. Такое решение приняли на фоне высокого интереса и большого количества обращений от волонтеров, некоммерческих организаций, социальных предпринимателей и других участников.

«Пять лет назад, в 2020 году, во время пандемии коронавируса, появился проект „Мы вместе“ для помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, остался один на один с невиданной и неизвестной угрозой. С тех пор когда где-то беда, волонтеры проекта „Мы вместе“ делают шаг вперед, помогают людям. Сейчас это — помощь в ликвидации ЧС в Черном море, тушение лесных пожаров в Забайкалье и конечно — поддержка участников СВО и их семей, помощь приграничью. Международная премия призвана как раз найти тех самых лидеров социальных изменений, кто берет ответственность за других, за решение проблем. Не только в России, но и во всем мире», — отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

За время проведения премии организаторы получили более 38 тысяч заявок от участников из 130 стран мира. В 2025 году она стартовала 12 апреля в Национальном центре «Россия» во время презентации нацпроекта «Молодежь и дети». Ее главная цель — укреплять ценности взаимопомощи и милосердия.

Премия проходит по двум направлениям: российскому и международному. Внутри страны больше всего заявок поступило из Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. В топ-5 регионов вошли Москва, Московская область, Ростовская и Самарская области, а также Краснодарский край. Среди лидеров международного трека — Индия, Узбекистан, Нигерия, Камерун, Кения, Казахстан, Уганда, Афганистан, Пакистан и США.

Национальный трек включает четыре категории: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория» — всего 12 номинаций. Наибольшую популярность набрали «Волонтер года» и «Герои нашего времени». В международном направлении две номинации: «Устойчивое будущее» и «Помощь людям».

Победители премии получат помощь наставников, а также возможность масштабировать свои проекты. Торжественная церемония награждения пройдет 2–5 декабря 2025 года в Москве. По традиции в ней принимает участие президент России Владимир Путин. Подать заявку на участие можно на сайте.