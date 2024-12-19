Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по онлайн-интересу туристов

На площадке Русского географического общества представили индексы туристической привлекательности регионов. Подмосковье вошло в первую пятерку рейтинга по онлайн-интересу туристов, о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Индекс показывает уровень развития внутреннего и въездного туризма, а также помогает продвигать возможности регионов. Для расчета использовали 50 показателей, которые сгруппировали в шесть тематических блоков. Оценивали интенсивность турпотока, инфраструктуру, объекты туристского интереса, доступность отдыха и другие параметры.

Московская область вошла список лучших в номинации «Регионы-лидеры по онлайн-интересу туристов». С помощью искусственного интеллекта проанализировали более шести миллионов текстов о посещении 82 регионов России. Исследовали социальные сети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов. В результате анализа Подмосковье вошло в пятерку лидеров и заняло четвертое место.