Подмосковье вошло в топ-5 регионов по количеству предприятий со своими брендами

Московская область вошла в топ-5 российских регионов по количеству предприятий, развивающих свои бренды. Для поддержки и продвижения своей продукции создали программу «100% Подмосковье».

По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, ведомство провело исследование по развитию собственных брендов в 89 регионах страны.

«Мы проанализировали формат регистрации знаков, количество компаний-участников, отраслевой разрез, региональные меры поддержки для компаний и другие параметры», — рассказала Илюшникова.

Она добавила, что создание таких брендов положительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса и экономику региона в целом. Бренд позволяет выделить продукцию, гарантировать ее качество и дает возможность людям поддержать местных производителей.

Программа «100% Подмосковье» помогает предпринимателям повышать узнаваемость их продукции, привлекая инвесторов. Появившись в прошлой году, она мгновенно стала популярной. К ней уже присоединились свыше 900 региональных производителей.

«Это дает им возможность бесплатно продвигать свои бренды на тематических выставках-ярмарках, размещать товары на электронной витрине инвестпортала Подмосковья, пользоваться льготами в региональном фонде микрофинансирования и дополнительными баллами в конкурсе субсидий», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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