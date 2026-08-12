Подмосковье вошло в топ-4 лучших регионов России по разработке мастер-планов

Московская область вошла в четверку регионов, команды которых могут самостоятельно готовить мастер-планы и сопровождать их реализацию. Результаты исследования «Региональные проектные команды развития городов» представил «ДОМ.РФ».

В число лидеров также вошли Амурская и Нижегородская области и Республика Татарстан. При оценке эксперты учитывали кадровый состав команд и опыт реализованных проектов.

Исследование охватило 72 региона и 2 318 проектов. В итоговую выборку включили 33 команды из 30 субъектов России.

Подмосковье представляет Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, подведомственный Мособлархитектуре. Его специалисты разрабатывают генеральные планы, проводят урбанистические исследования и межотраслевую экспертизу, занимаются транспортным моделированием.

Команда института обладает необходимыми кадрами и компетенциями для подготовки мастер-планов и сопровождения проектов на всех этапах. Учреждение более 50 лет участвует в градостроительном развитии Подмосковья, а также разрабатывает документы пространственного развития для других регионов.

Мастер-планы объединяют вопросы социально-экономического и территориального развития. Для их подготовки необходимы архитекторы, градостроители, аналитики, социологи, демографы и юристы.

Создать центры компетенций для разработки мастер-планов не менее 200 городов и агломераций ранее поручил президент России.