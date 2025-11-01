Подмосковье вошло в топ-3 России по развитию экономики замкнутого цикла

Московская область заняла второе место в рейтинге регионов России по развитию экономики замкнутого цикла. Его представила экспертно-аналитическая платформа «Инфрагрин».

При оценке учитывали рациональное управление отходами, вовлечение вторсырья в оборот, экологическая ситуация в регионе и меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Эксперты отметили, что Подмосковье выделяется развитой инфраструктурой переработки отходов, включая строительные и сносные материалы.

Первое место заняла Москва, опередив регион на один балл благодаря развитой сервисной экономике и системе общественного транспорта. Третье место досталось Татарстану, который активно модернизирует производства в рамках перехода к циркулярной экономике.

Напомним, федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» ставит цель увеличить использование вторичных ресурсов до 32% к 2030 году.