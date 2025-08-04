Подмосковье вошло в топ-3 России по привлечению финансов за счет господдержки

За первое полугодие 2025 года малый и средний бизнес получил более 440 миллиардов рублей с помощью финансовых инструментов Национальной гарантийной системы. Это почти на пять миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Подмосковные предприниматели активно используют инструменты государственной поддержки при реализации проектов. Так, за первые шесть месяцев этого года субъектами малого и среднего предпринимательства Московской области было привлечено 17,8 миллиарда рублей благодаря поддержке участников НГС. Поддержкой воспользовались более 950 предпринимателей региона», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди регионов, где предприниматели активнее всего пользовались поддержкой НГС, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, а также Краснодарский и Пермский края, Ленинградская, Свердловская, Ростовская и Нижегородская области и Республика Крым. Почти 199 предпринимателей получили поддержку от Гарантийного фонда Московской области. Благодаря его поручительствам бизнесу удалось привлечь 8,5 миллиардов рублей кредитных средств.

«Инструменты Национальной гарантийной системы позволяют развивать малый и средний бизнес, обеспечивая ему доступ к заемному финансированию. По линии Корпорации МСП предприниматели за первые шесть месяцев смогли привлечь более 264 миллиарда рублей, еще порядка 190 миллиардов они получили через региональные гарантийные и государственные микрофинансовые организации», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, в НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и государственные микрофинансовые фонды. С помощью этих организаций предприниматели могут получить кредиты в банках, даже если у них нет залога или его недостаточно. Работу проводят по федеральному проекту, который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».