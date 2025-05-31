Подмосковье вошло в топ-3 России по итогам финала чемпионата «Профессионалы»

В Нижнем Новгороде прошел финал Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Его организовали на базе Федерального технопарка профобразования. Московскую область представляли 14 участников, каждый соревновался в своей компетенции. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

На чемпионат приехали школьники, студенты и молодые специалисты со всей России и из других стран. Команда Московской области завоевала девять медалей и вошла в тройку лучших регионов страны. В международной категории у региона одна золотая медаль. Также Подмосковье стало одним из лидеров в командном зачете «Эффективная команда», получив восемь наград.

«Для наших ребят участие в финале — это не только проверка знаний и навыков, но и шаг к профессиональному будущему. Мы гордимся каждым, кто представлял Подмосковье, и поздравляем победителей с заслуженными наградами», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Победитель международного зачета — Мария Афонина из Серпуховского колледжа. Она заняла первое место в направлении «Программные решения для бизнеса».