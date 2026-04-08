Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по инвестициям в ЖКХ и энергетику

Московская область вошла в число лидеров среди российских регионов по привлечению инвестиций в регулируемые отрасли. Такие данные представила Федеральная антимонопольная служба России в рамках пленарной сессии ежегодного практического семинара, посвященного вопросам тарифного регулирования.

Форум, который проходит 8–9 апреля в Завидове, собрал представителей федеральных ведомств, региональных органов власти, профильных организаций и экспертного сообщества.

Деловая программа мероприятия охватывает широкий круг тем, связанных с развитием тарифной политики и модернизацией регулируемых отраслей. В работе семинара участвует делегация Комитета по ценам и тарифам Московской области: первый заместитель председателя Алина Дозорова, заместитель председателя Анна Новикова, а также руководитель направления цифровых технологий Ольга Штирбатий.

Представители региона планируют выступить с докладами, обсудить актуальные вопросы отрасли и обменяться опытом с коллегами.

Высокая позиция Подмосковья в рейтинге — регион вошел в тройку лидеров по объему привлеченных инвестиций — стала результатом последовательной работы по созданию благоприятных условий для развития инфраструктуры.

Дополнительно область вошла в число субъектов с наиболее высоким уровнем внедрения федеральной информационной системы ФГИС «Тариф».