Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по инвестициям в ЖКХ и энергетику
Московская область вошла в число лидеров среди российских регионов по привлечению инвестиций в регулируемые отрасли. Такие данные представила Федеральная антимонопольная служба России в рамках пленарной сессии ежегодного практического семинара, посвященного вопросам тарифного регулирования.
Форум, который проходит 8–9 апреля в Завидове, собрал представителей федеральных ведомств, региональных органов власти, профильных организаций и экспертного сообщества.
Деловая программа мероприятия охватывает широкий круг тем, связанных с развитием тарифной политики и модернизацией регулируемых отраслей. В работе семинара участвует делегация Комитета по ценам и тарифам Московской области: первый заместитель председателя Алина Дозорова, заместитель председателя Анна Новикова, а также руководитель направления цифровых технологий Ольга Штирбатий.
Представители региона планируют выступить с докладами, обсудить актуальные вопросы отрасли и обменяться опытом с коллегами.
Высокая позиция Подмосковья в рейтинге — регион вошел в тройку лидеров по объему привлеченных инвестиций — стала результатом последовательной работы по созданию благоприятных условий для развития инфраструктуры.
Дополнительно область вошла в число субъектов с наиболее высоким уровнем внедрения федеральной информационной системы ФГИС «Тариф».
Мы продолжаем внедрять цифровые решения, повышать прозрачность тарифного регулирования и масштабировать лучшие практики, чтобы каждый житель региона ощущал качество изменений в регулируемых нами сферах.
Олег Толмачев
председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области
Материалы семинара планируют использовать для дальнейшего совершенствования нормативной базы и разработки методических рекомендаций, которые помогут развивать систему тарифного регулирования на федеральном и региональном уровнях.