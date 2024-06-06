Подмосковье вошло в топ-3 регионов по затратам на охрану окружающей среды в 2023 году

Подмосковные предприятия в 2023 году потратили на охрану окружающей среды 68,5 миллиардов рублей. По результатам исследования «Финекспертизы» Московская область вошла в топ-3 регионов, заботящихся об экологии.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, таких результатов удалось добиться благодаря профессионализму сотрудников ведомства, которые отслеживают уровень негативного воздействия на окружающую среду и держат его под жестким контролем.

«Хороший результат дает также программа модернизации предприятий-загрязнителей: только в прошлом году на ее реализацию потратили порядка 8,4 миллиардов рублей», — рассказал Фирсов.

По данным «Финэкспертизы», Подмосковье — на третьем месте после Красноярского края и Москвы.

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