Подмосковье вошло в топ-3 регионов по сбору макулатуры

Итоги акции по сбору макулатуры «БумБатл» подвели в России. Лидерами среди мегаполисов стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Для составления рейтингов все субъекты страны поделили на пять категорий по количеству жителей. Отдельно выделили арктические регионы.

Среди мегаполисов больше всего макулатуры собрали Москва (616,6 тонны), Московская область (451,8 тонны) и Санкт-Петербург (210,5 тонны).

«В Московской области выстроена современная инфраструктура обращения с отходами: собранная в рамках акции макулатура не попадет на полигоны, а отправится прямиком на перерабатывающие заводы региона, где превратится в новую упаковку или строительные материалы. Жители видят этот цикл „своими глазами“, поэтому доверие к раздельному сбору растет», — сказала председатель регионального отделения движения «Экосистема» Яна Хотиенко.

Больше всего макулатуры собрали жители Башкортостана. Они стали лидерами не только в своей категории, но и в целом по стране. Их результат превысил 875 тонн.

Среди регионов со средней численностью населения лучшей оказалась Удмуртская Республика, где собрали 416 тонн макулатуры. В Арктической зоне лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Акцию проводят с 2020 года, ежегодно она собирает миллионы участников. Все собранное сырье отправляют на переработку.