Подмосковье вошло в топ-3 регионов по ликвидации незаконных свалок

Исследования повела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. По данным экспертов, в России уже второй год незаконные свалки ликвидируют быстрее, чем выявляют, в 60 регионах, в том числе в Подмосковье. По данным FinExpertiza, в топ-3 региона вошли Рязанская, Московская и Челябинская области.

С начала года в регионе выявили 933 незаконные свалки, из них 927 уже ликвидировали.

Всего в России количество навалов мусора снизилось на 17% за год.