Подмосковье вошло в топ-3 регионов по числу производителей органической продукции

Подмосковье заняло третье место в России по числу сертифицированных органических производителей. В общей сложности в регионе таких компаний стало 13, сообщил Минсельхозпрод МО со ссылкой на Роскачество.

За период в марта по август официальные подтверждения получили еще три организации. Сейчас в этом списке ООО «Шульгино», ООО «Стеллар Спиритс и Ботлинг», КФХ «Ягодный берег», КФХ «Белые Луги». Все они производят мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты и ягоды, а также кофе, различные напитки и многое другое.

Процедуру получения сейчас проходят еще два подмосковных производителя.

В ведомстве напомнили, что с января 2020 года по федеральному закону продукция может называться органической и использовать соответствующую маркировку только при наличии сертификата. Сам документ вносится во ФГИС Росаккредитации. С сентября 2025 года незарегистрированным компаниям стало нельзя использовать термины «органический», «эко», «био». За это грозит административная ответственность.