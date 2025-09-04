Подмосковье вошло в топ-3 привлекательных для молодежи регионов России

Агентство стратегических инициатив подвело итоги исследования, в котором составили индекс привлекательности регионов России для молодежи. При оценке учитывались разные показатели, в том числе экологическая обстановка. Так, Подмосковье заняло третье место в рейтинге, уступив Москве и Санкт-Петербургу.

«В последние годы россияне при выборе места проживания и работы все больше обращают внимание на экологическую ситуацию в регионе. Подмосковье, конечно, испытывает антропогенное воздействие, как и любой другой регион. Однако наша природа, большое количество лесов и парков, особо охраняемых природных территорий имеют важнейшее значение для оздоровления экологии», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В исследовании участвовали 85 регионов и 48 тысяч человек в возрасте от 16 до 28 лет. Такой возраст выбрали специально, так как именно в эти годы молодежь обычно выбирает профессию, место учебы и работы, а также начинает строить семью.