Подмосковье вошло в топ-3 на чемпионате России по пляжному волейболу

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в финальном матче сразились пара Анастасия Барсук и Дарья Павлова и «Локомотив 1» из Калининграда. Игру завершили досрочно из-за травмы подмосковной спортсменки. В результате серебро досталось «Заречье-Одинцово 1»

«Поздравляю девчонок, болельщиков и тренерский состав „Заречья“ с серебром очередного этапа чемпионата России по пляжному волейболу! Отличное начало нового сезона, желаю не сбавлять обороты», — прокомментировал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Соревнования прошли с 6 по 9 июня в Магнитогорске.

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