Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по численности популяции соловьев

В России завершилась ежегодная экологическая акция «Соловьиные вечера», организованная Союзом охраны птиц. В Московской области зафиксировали 247 соловьев, благодаря чему регион занял седьмое место в общероссийском рейтинге.

Лидерами стали Калужская, Курская и Рязанская области.

"Такие акции – действенный инструмент «народного мониторинга», который позволяет использовать данные о численности соловьев как индикатор состояния окружающей среды», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Координатор акции в регионе Мария Аргир рассказала, что самыми активными наблюдателями стали жители Видного, Подольска, Чехова, Климовска, Серпухова и других городов. Эти птицы не боятся соседства с человеком — многие трели были зафиксированы вдоль оживленных трасс, где сохранились зеленые зоны и водоемы.

Эксперты подчеркивают, что соловьи служат важным индикатором экологического благополучия. Их численность и места обитания помогают оценивать состояние городской среды и эффективность природоохранных мероприятий.