Подмосковье вошло в топ-10 регионов по суммам экологического сбора

Московская область вошла в десятку лидеров по объемам экологического сбора. Платеж обязаны вносить производители и импортеры товаров и упаковки, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов.

По данным Росприроднадзора, общая сумма поступившего экологического сбора по стране достигла 19,7 миллиарда рублей, что почти втрое превысило плановые показатели.

В список лидеров, помимо Подмосковья, вошли Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, Рязанская, Новосибирская, Ленинградская, Тульская и Липецкая области.

«Наша практика показывает, что отходы тары и упаковки составляют немалую часть морфологии незаконных свалок. <...> Поэтому нас радует, что подмосковные компании ответственно подходят к уплате экосбора», — пояснил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.