Подмосковье вошло в топ-10 регионов по качеству жизни

АСИ: Московская область вошла в десятку регионов в рейтинге качества жизни

Агентство стратегических инициатив представило новый рейтинг регионов России по качеству жизни. Московская область вошла в десятку лучших субъектов, поднявшись за год с 11-го на шестое место.

При составлении рейтинга специалисты учитывали 140 главных показателей, которые отражают полную картину по состоянию жилья, инфраструктуры, безопасности, чистоте и экологии, а также качеству работы социальных объектов и возможностям для трудоустройства.

Каждое из направлений измерили при помощи опросов жителей регионов, а также подготовленных статистических данных.

В первую десятку рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Нижегородская область.

Рейтинг запущен в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ) — комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян.