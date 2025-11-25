Подмосковье вошло в шорт-лист всероссийской премии в сфере туризма

Торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» пройдет в Санкт-Петербурге 14 декабря. В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что регион вышел в финал сразу в нескольких номинациях.

Подмосковье отметили как один из лучших регионов паркового туризма и смысловых пространств. Рейтинг формировали на основании результатов премий «Парки России», «Хрустальное колесо» и «ПРО-ПАРК». Также Московская область стала финалистом в номинации «Регион музейного туризма», где оценка проводилась на базе Всероссийской туристической премии «Маршрут года» при участии экспертов экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия». Кроме того, Подмосковье вошло в число лидеров в направлениях семейного и событийного туризма, где учитывались данные премии «Маршрут года» и Russian Event Awards.

В шорт-лист премии вошли 50 регионов страны в 19 номинациях. Итоговый рейтинг финалистов сформировали на основе предложений организаторов профильных конкурсов, профессиональных объединений и представителей Попечительского совета премии. Победителей определят дистанционным голосованием эксперты совета и жюри.

Напомним, премия «Регионы туризма и гостеприимства» направлена на поддержку и развитие туристической отрасли страны и ежегодно проходит по итогам года. В 2025 году награда проводится в память о ее создателе Геннадии Шаталове.