Подмосковье вошло в число лидеров России по приросту качества городской среды

Московская область седьмой год подряд входит в тройку лидеров среди регионов России с самой комфортной городской средой. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Минстрой России представил индекс качества городской среды за 2024 год — он показывает, насколько удобны и благоустроены города. Средний показатель по стране составил 220 баллов, что выше запланированных 205. Отмечается, что Подмосковье значительно улучшило свои позиции по сравнению с 2019 годом.

«Индекс качества городской среды — это не соревнование городов, а эффективный инструмент для определения приоритетов их развития. Он помогает понять, какие меры необходимо принять для решения проблем и какие сферы нужно развивать для улучшения качества жизни», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он добавил, что регион стремится создать комфортные условия для всех, уделяя особое внимание благоустройству общественных территорий.

Среди лучших городов Московской области в различных категориях оказались Реутов, Красногорск, Котельники, Лобня, Истра, Можайск, Руза и Верея. При составлении рейтинга учитывали 36 показателей — от качества жилья и общественных пространств до безопасности, экологии и удобства городской среды. Все это помогает сделать города более комфортными и развитыми.