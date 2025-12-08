Подмосковье вошло в число лидеров России по объему льготных кредитов для бизнеса

Малый и средний бизнес Подмосковья лидирует в России по использованию государственных программ поддержки. За три квартала 2025 года регион занял первое место (без учета столицы) по сумме средств, которые местные компании смогли привлечь благодаря льготным кредитам и поручительствам от области.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, местные предприниматели имеют значительную поддержку.

«В январе–сентябре 2025 года субъекты МСП из Подмосковья получили 357 поручительств Московского областного гарантийного фонда. Гарантии позволили бизнесу привлечь финансирования на сумму свыше 11,5 миллиардов рублей. В Московском областном фонде микрофинансирования за первые девять месяцев этого года МСП получили займы на сумму 492 миллиона рублей», — пояснила она.

Эта активность вписывается в общероссийский тренд. За отчетный период предприниматели по всей стране взяли 267,3 миллиарда рублей по подобным программам, что позволило поддержать 21,5 тысячи бизнесменов.

«Мы последовательно выстраиваем систему финансовой поддержки МСП. Микрозаймы и поручительства являются одними из самых гибких видов поддержки — они предоставляются на выгодных условия, имеют прозрачный механизм оформления и подходят для разных предпринимательских групп», — уточнила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Дополнительно льготные микрозаймы и поручительства до 2030 года планируют выдать для более чем 170 тысяч предпринимателей.

Программы работают в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Бизнес может взять прямой заем до пяти миллионов рублей на выгодных процентах или, если банк требует залог, получить государственное поручительство на сумму до 70% от кредита.

Если возникает дефицит залогового обеспечения, можно воспользоваться поручительством Региональной гарантийной организации.