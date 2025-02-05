Подмосковье вошло в число лидеров России по объему гарантийной поддержки

В России действует система поддержки малого и среднего бизнеса, включающая государственные микрофинансовые организации и региональные гарантийные организации. ГМФО предоставляют микрозаймы на льготных условиях — до пяти миллионов рублей сроком до трех лет. РГО помогают с гарантиями, если у предпринимателя недостаточно залога, покрывая до 70% суммы кредита. В Мининвесте Подмосковья сообщили, что Московская область вошла в число лидеров по объему гарантийной поддержки для бизнеса в 2024 году.

На данный момент микрозаймы можно оформить в 140 государственных микрофинансовых организациях, работающих в 88 регионах, а поручительства доступны в 91 региональной гарантийной организации по всей стране. Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что в 2024 году бизнес получил через ГМФО 26 тысяч микрозаймов на сумму свыше 56 миллиардов рублей, а РГО выдали более 17 тысяч поручительств, что позволило привлечь 392 миллиардов рублей заемных средств.

«За время реализации национального проекта „Малое и среднее предпринимательство“ выстроены системные финансовые инструменты поддержки бизнеса, которые показали свою эффективность и востребованность. Единая линейка финансовых инструментов поддержки отвечает потребностям различных категорий бизнеса в зависимости от отрасли, размера, срока работы предприятия», — сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова отметила, что средняя ставка по микрозаймам в 2024 году составила 7,4%, что более чем в два раза ниже среднегодовой ключевой ставки.

«Подмосковные предприниматели активно пользуются обоими инструментами поддержки: и гарантийный Фонд и Фонд микрофинансирования работают в регионе весьма эффективно. По итогам 2024 года в областном гарантийном Фонде было выдано поручительств на сумму восемь миллиардов рублей, что позволило бизнесу привлечь более 16 миллиардов рублей заемных средств», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По итогам 2024 года, среди регионов, привлекших наибольший объем финансирования под поручительства РГО, оказались Свердловская область, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Московская области, а также Алтайсикй край и другие субъекты.