Подмосковье вошло в число лидеров России по нацпроекту «Экология»

Итоги выполнения нацпроекта «Экология» в уходящем году подвели рейтингом регионов. Подмосковье вошло в число лидеров страны.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассказали, что работу регионов оценивали по нескольким критериям. К примеру, по качеству реализации федеральных проектов, таких как «Чистая страна», «Чистый воздух» и других. В учет брали и мнение жителей, их удовлетворенность экологической ситуацией.

В результате регионы распределили по группам: «отличники», «хорошисты», «середнячки» и «проблемные».

В числе «отличников» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах оказались Липецкая и Московская области, набравшие 18 и 16 баллов соответственно.