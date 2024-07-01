Подмосковье вошло в число лидеров по восстановлению новых субъектов России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал самые продуктивные регионы по шефству над новыми субъектами. Одним из них является Московская область.

Хуснуллин подчеркнул, что в работе по восстановлению новых субъектов участвуют 82 региона-шефа и указал на необходимость разработки комплексной программы социально-экономического развития до 2030 года.

«В связи с этим прошу Минстрой скоординировать все существующие программы, включая работу регионов-шефов и крупных госкомпаний, а также интегрировать их в новые национальные проекты», — подчеркнул он.

В числе отмеченных регионов за продуктивную работу оказались Московская Брянская, Нижегородская, Тульская области, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«В 2024 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ведутся восстановительные работы на 3516 объектах», — сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский добавил, что восстановление инфраструктуры в новых субъектах — это не только ремонт зданий, но и создание комфортных условий для жизни граждан.

«Мы гордимся достигнутыми результатами и продолжим работу на благо наших новых регионов», — подытожил Велиховский.

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