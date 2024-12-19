Подмосковье в 6,5 раза нарастило экспорт фермерской продукции в Конго за год

Подмосковье в 6,5 раз увеличило экспорт фермерской продукции в Демократическую Республику Конго по итогам 11 месяцев 2024 года. Основной позицией для поставок стало мясо птицы.
Демократическая Республика Конго — один и важных торговых партнеров Подмосковья на африканском континенте. В Минсельхозпроде региона отметили, что по итогам 11 месяцев экспорт фермерской продукции туда увеличился в 6,5 раза по отношению к прошлогодним показателям. Среднегодовой прирост поставок составил 193%.
Узнать подробнее о специфике рынков торговых партнеров Подмосковья предприниматели могут узнать в Telegram-чате министерства. Там также публикую анонсы крупных выставок и образовательных семинаров.
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