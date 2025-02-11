Подмосковье в 4-й раз стало лидером России по производству сыра

Московская область четвертый раз подряд заняла первое место в России по производству сыра. По итогам прошлого года в регионе создали 20,6% от общероссийского объема продукта.

Заводы Подмосковья ежегодно увеличивают объемы выпуска сыра. В 2024 году этот показатель составил 173,6 тысячи тонн, что на 10,5% превышает уровень 2023 года.

Сейчас продукт в регионе производят более 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств.

«Со стороны правительства Московской области предусмотрены меры господдержки для производителей в части предоставления земельных участков в аренду на льготных условиях для реализации инвестиционных проектов, возмещения части капитальных затрат на строительство объектов, приобретение оборудования, создание инженерной инфраструктуры и другие», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.