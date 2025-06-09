Андрей Воробьев: Подмосковье усилит трансформацию нестационарной торговли

Подмосковье усилит план трансформации нестационарной торговли, рассказал губернатор Андрей Воробьев . Это не коснется точек, работающих эффективно и законно, подчеркнул он.

До 2027 года в Московской области планируют сократить число нестационарных торговых объектов более чем на 50%. При этом полный запрет на НТО вводить не будут. Такие точки по-прежнему нужны, особенно в парках, зонах отдыха и рядом с жилыми домами, где удобно покупать сезонные фрукты, ягоды или овощи.

«Мы боремся понятно с чем. Это незаконная миграция, это неуплата налогов, несоблюдение санитарных норм, не соответствующий городу внешний облик», — подчеркнул Воробьев.

Главное требование — торговля должна быть цивилизованной: с аккуратными киосками и хорошим обслуживанием. Для этого бизнесу предложат понятные рекомендации и примеры оформления, подходящие для каждого населенного пункта.

«У нас есть план. Видим, что этот план можно и нужно увеличивать. Еще раз хочу проговорить вслух, что это ни в коем случае не предполагает законно, эффективно, цивилизованно работающие нестационарные объекты. Много объектов, которые просто радуют глаз, которые и газеты продают, и хлеб продают», — добавил Воробьев.

По словам губернатора, над программой трансформации вместе с местными властями активно работают министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных, а также заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.