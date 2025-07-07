Подмосковные строители восстановят школу на Интернациональной улице в Мариуполе

Как рассказали в региональном МинЖКХ, на объекте уже завершили демонтаж разрушенных конструкций и приступили к восстановлению крыши, укреплению несущих элементов здания и монтажу коммуникаций. Параллельно проводят отделку помещений и электромонтажные работы. Общая готовность реконструкции достигла 25%.

Школу основали в 1900 году. Сначала в ней было всего два класса. Учреждение несколько раз меняло адреса, а число учеников постепенно увеличивалось. В 1928 году было построено новое здание. Задача строителей — сохранить его исторический облик.