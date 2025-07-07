Подмосковные строители восстановят школу на Интернациональной улице в Мариуполе

Подмосковные строители продолжают восстановление здания Мариупольской школы на Интернациональной улице. Сейчас там трудятся 30 специалистов.
Как рассказали в региональном МинЖКХ, на объекте уже завершили демонтаж разрушенных конструкций и приступили к восстановлению крыши, укреплению несущих элементов здания и монтажу коммуникаций. Параллельно проводят отделку помещений и электромонтажные работы. Общая готовность реконструкции достигла 25%.
Школу основали в 1900 году. Сначала в ней было всего два класса. Учреждение несколько раз меняло адреса, а число учеников постепенно увеличивалось. В 1928 году было построено новое здание. Задача строителей — сохранить его исторический облик.
Еще пять народных троп обустроили в Дзержинском
Тело экс-министра Старовойта увезли с места гибели
Фейк: в России возник дефицит продуктов
Взрыл прогремел у ТЦ в Рязани, один человек погиб и трое пострадали
Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса 8 июля
Катафалк приехал на место гибели Старовойта
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте