Подмосковные строители завершают восстановление гимназии № 24 в Ильичевском районе Мариуполя. После открытия туда пойдут свыше 300 учеников.

Школу построили в начале XX века. Здание серьезно пострадало в ходе обстрелов. Его восстановят по современным требованиям: там укрепят конструктивные элементы, отреставрируют фасад, заменят оконные блоки, обновят коммуникации и проедут внутреннюю отделку.

Сейчас рабочие завершают ремонт кровли и благоустраивают территорию.

«Восстановление гимназии № 21 в Мариуполе — это забота о будущем поколении. Благодаря слаженной работе специалистов всех уровней, учебное заведение не только возвращает свою историческую ценность, но и становится современной образовательной площадкой, соответствующей всем требованиям комфорта и безопасности», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

После реконструкции в школе появятся современные аудитории, уютные кабинеты, оборудованные спортзалы и столовая.