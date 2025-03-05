Подмосковье станет экспертным партнером всероссийского форума в сфере закупок

Фото: Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ"

В Санкт-Петербурге 23–25 апреля пройдет юбилейный XX Всероссийский Форум-выставка «Госзаказ». Московской области присвоили статус экспертного партнера мероприятия.

О новой роли региона договорились дирекция форума и Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

На мероприятии в сфере закупок, который проводят при поддержке правительства России, соберутся более тысячи участников.

Подмосковье регулярно участвует в форуме-выставке «Госзаказ». В этом году регион представит масштабную экспозицию и примет активное участие в проведении мероприятий деловой программы.

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