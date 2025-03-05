Подмосковье станет экспертным партнером всероссийского форума в сфере закупок
В Санкт-Петербурге 23–25 апреля пройдет юбилейный XX Всероссийский Форум-выставка «Госзаказ». Московской области присвоили статус экспертного партнера мероприятия.
О новой роли региона договорились дирекция форума и Комитет по конкурентной политике Подмосковья.
На мероприятии в сфере закупок, который проводят при поддержке правительства России, соберутся более тысячи участников.
Подмосковье регулярно участвует в форуме-выставке «Госзаказ». В этом году регион представит масштабную экспозицию и примет активное участие в проведении мероприятий деловой программы.
Ребенка с травмой черепа спасли в медцентре Рошаля
Ущерб от незаконных свалок возместят в Одинцове по решению суда
Тренинг по развитию сферы ЖКХ прошел в Подмосковье
Подмосковный ЦУР «Бизнес» принял 1,5 тысячи заявок с начала года
Новые урны установят у дома № 53 на Школьной улице в Видном
Более 900 детей родились в Видном с начала 2025 года
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте