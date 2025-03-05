Подмосковье станет экспертным партнером всероссийского форума в сфере закупок

О новой роли региона договорились дирекция форума и Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

На мероприятии в сфере закупок, который проводят при поддержке правительства России, соберутся более тысячи участников.

Подмосковье регулярно участвует в форуме-выставке «Госзаказ». В этом году регион представит масштабную экспозицию и примет активное участие в проведении мероприятий деловой программы.