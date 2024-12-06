Подмосковье стало участником съезда школ креативных индустрий на ВДНХ

Всероссийский съезд школ креативных индустрий прошел в павильоне «Атом» на ВДНХ. Об участии Подмосковья рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.
В работе съезда приняли участие представители 83 школ креативных индустрий из 55 регионов России. От Подмосковья работали сотрудники Детской школы искусств имени Флиера Орехово-Зуевского городского округа.
На мероприятии прошли дискуссии с участием ведущих специалистов и экспертов в области креативных индустрий, мастер-классы и семинары, презентации успешных проектов и профессиональных достижений.
Организатором съезда выступила Федерация креативных индустрий при поддержке президентского фонда культурных инициатив
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