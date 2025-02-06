Подмосковье стало участником форума «Малая Родина — сила России»

Участники обсуждений Регионального дня поделятся своим опытом по организации транспортного сообщения и дорожной деятельности, а также изучат практику коллег. Кроме того, на площадке обсудят актуальные вызовы современности, ознакомятся с передовыми практиками управления для устойчивого развития территорий и найдут партнеров.

Самые перспективные управленческие решения учтут при составлении повестки Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России».