Подмосковье стало участником форума «Малая Родина — сила России»

Региональный этап форума «Малая Родина — сила России», посвященный теме «Транспортная и дорожная деятельность», начался в Красноярском крае. Подмосковье на мероприятии представляет глава городского округа Лобня Анна Кротова.
Участники обсуждений Регионального дня поделятся своим опытом по организации транспортного сообщения и дорожной деятельности, а также изучат практику коллег. Кроме того, на площадке обсудят актуальные вызовы современности, ознакомятся с передовыми практиками управления для устойчивого развития территорий и найдут партнеров.
Самые перспективные управленческие решения учтут при составлении повестки Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России».
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