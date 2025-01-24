Глава Волоколамского округа Наталья Козлова представила Подмосковье на всероссийском форуме «Малая родина — сила России». Мероприятие проходит в Мурманске и объединяет лидеров местного самоуправления, экспертов и представителей бизнеса.

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что форум проводится ежегодно. Мероприятие помогает развивать муниципальные образования в России путем диалога между представителями местного самоуправления и бизнеса. Участниками дискуссий также являются общественники и эксперты в разных областях.

Форум направлен на обмен знаниями и поиски решений актуальных проблем муниципального управления. Эта площадка создает уникальные возможности для нетворкинга и установления партнерских отношений. Московскую область представляет глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.