Калуга принимает заключительный этап серии Региональных дней II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России». Его главная цель — обмен опытом по развитию территорий. От Московской области в форуме участвует глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Участники обсуждают, как сделать местное самоуправление эффективнее, как привлекать инициативу жителей, развивать общественные пространства и взаимодействовать с населением. В рамках форума проходят пленарное заседание и стратегическая сессия под названием «Муниципальный диалог».

Также затрагивают и другие важные темы: как использовать природные ресурсы бережно, как развивать сельские территории и внедрять экономику замкнутого цикла и многое другое.

Финал форума пройдет с 21 по 23 апреля в Москве, в Национальном центре «Россия». Там же состоится награждение победителей премии «Служение». Напомним, мероприятие организует Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России.