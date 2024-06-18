Подмосковье стало серебряным призером летней Спартакиады учащихся

Подмосковные баскетболистки заняли второе место на летней Спартакиаде учащихся России среди юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В финале соревнований выступили игроки 2009–2010 годов рождения. 11 команд сыграли в один круг в двух группах, и по две лучшие вышли в полуфинал турнира.

Представительницы Подмосковья сыграли с командой из Москвы. Матч завершился в пользу столичных спортсменок.

Напомним, финал баскетбольного турнира летней Спартакиады учащихся проходил с 10 по 17 июня в Краснодаре. Соревнования прошли в рамках нацпроекта «Демография».

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