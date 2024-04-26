Подмосковье стало призером всероссийского турнира по фехтованию | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 13:39 Подмосковье стало призером всероссийского турнира по фехтованию Федерация фехтования России

Читать 360 в

Подмосковные фехтовальщики выиграли четыре медали на всероссийских соревнованиях на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Анавурян. В копилке Московской области два золота, серебро и бронза.

Богдан Новак стал лучшим среди шпажистов кадетской возрастной группы до 18 лет. Он превзошел свыше 200 спортсменов, выступавших с ним в одной категории. ​Среди шпажисток 2009–2011 годов рождения не было равных Виктории Раменсковой. В этой же категории среди шпажистов второе место занял Егор Смирнов. Тройку лидеров замкнул Аркадий Кардава.

Реклама

​Всероссийские соревнования проходили в Москве с 19 по 26 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».