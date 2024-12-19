Подмосковье стало призером всероссийских соревнований по регби-7

Два подмосковных клуба взошли на пьедестал всероссийского турнира по регби-7 среди девочек до 14 лет. Команда «Лосино-Петровский-1» заняла первое место, а «Сокол Ladies» из Ступина — третье. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В финальной игре команда «Лосино-Петровский-1» встретилась с хозяйками площадки соревнований — сборной Мордовии. Встреча завершилась победой представительниц Московской области со счетом 25:15. Вторая команда региона — «Сокол Ladies» — вела борьбу за третье место со сборной Санкт-Петербурга.

Всего в соревнованиях участвовало 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, республик Дагестан, Мордовия и Татарстан, Кузбасса, а также Нижегородской, Московской, Челябинской и Калининградской областей.