Подмосковье стало призером всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

Подмосковный спортсмен Антон Аристархов завоевал две серебряные медали на Кубке России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Кубке России спортсмен занял второе место в дисциплине «пневматический пистолет 10 метров», уступив спортсмену из Иркутска, а бронзу взял стрелок из Москвы.
Во всероссийских соревнованиях Аристархов стал серебряным призером в дисциплине «малокалиберный пистолет 50 метров», на первом месте оказался представитель Москвы, на третьем — из Санкт-Петербурга.
Кубок России и всероссийские соревнования проходят в Ижевске с 30 ноября по 9 декабря 2024 года. Участниками соревнований стали более 500 спортсменов.
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